Русский язык в Донецкой области хотят лишить статуса регионального

Прокуратура Донецкой области требует отменить решение областного совета, по которому русский язык на территории области признали региональным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Аппаратом прокуратуры области установлено, что решением Донецкого областного совета от 16.08.2012 №6/14-346 "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Донецкой области" признано на территории области наряду с украинским языком, как государственным, русский язык, как региональный", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в прокуратуре, Конституционным судом Украины 28.02.2018 по делу №1-1/2018 указанный Закон признан таким, что не отвечает Конституции Украины. При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого им решения. На устранение выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанного решения.

Кроме того, с целью отмены незаконных решений территориальных советов, принятых по тем же вопросам, Волновахской, Константиновской, Славянской и Краматорской местными прокуратурами предъявлено 6 исковых заявлений. Сейчас все иски направлены в суд.