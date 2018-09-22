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Паспортный скандал: на Миротворец вносят получивших гражданство Венгрии

Миротворец
11:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
112.ua

Новости Украины: В базе сайта "Миротворец" начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство на Закарпатье.

В базу "Миротворца" начали вносить жителей Закарпатья с венгерскими гражданством

Первых пять человек уже зафиксированы в "Чистилище".

В базе сайта "Миротворец" начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство на Закарпатье.

Об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook.

"Первая пятерка нарушителей Конституции и Закона Украины о гражданстве зафиксирована в Чистилище.

Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", - говорится в сообщении.

На днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии.

Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинца угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов.

Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула, и заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Новости Украины, Венгрия, Гражданство, Закарпатье, Миротворец, Паспорта.
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