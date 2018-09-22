Паспортный скандал: на Миротворец вносят получивших гражданство Венгрии
Новости Украины: В базе сайта "Миротворец" начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство на Закарпатье.
В базу "Миротворца" начали вносить жителей Закарпатья с венгерскими гражданством
Первых пять человек уже зафиксированы в "Чистилище".
В базе сайта "Миротворец" начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство на Закарпатье.
Об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook.
"Первая пятерка нарушителей Конституции и Закона Украины о гражданстве зафиксирована в Чистилище.
Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", - говорится в сообщении.
На днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.
"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии.
Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.
Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинца угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.
Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов.
Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула, и заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.
В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.