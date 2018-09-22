В Киеве горят Русановские сады, слышны взрывы баллонов с химией

В Киеве на территории Русановских садов произошел пожар. В лесопарковой зоне у залива реки Десенка загорелась мусорная свалка. Пожар начался около 12:30. Огонь охватил около 200 метров леса, сообщает "Информатор".

Ветер быстро разнес огонь на деревья и кусты. На территории большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, там взрываются баллоны с бытовой химией. Черный дым видно с разных районов Киева.

На данный момент пожарные тушат пламя. Ликвидация пожара затрудняется тем, что рядом нет воды. Специалистам приходится ездить и набирать ее в другом месте.

По прогнозам спасателей, возгорание будут тушить до самого вечера из-за сложных условий. На место также прибыли правоохранители. Они будут выяснять причины и обстоятельства происшествия. Предварительно, в пожаре никто не пострадал.