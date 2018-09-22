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В Киеве горят Русановские сады, слышны взрывы баллонов с химией

Пожар на Русонавских садах
15:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: kiev.informator.ua

Новости Украины: В Киеве вблизи залива реки Десенка на территории Русановских садов произошел пожар из-за загорания мусорной свалки.

В Киеве на территории Русановских садов произошел пожар. В лесопарковой зоне у залива реки Десенка загорелась мусорная свалка. Пожар начался около 12:30. Огонь охватил около 200 метров леса, сообщает "Информатор".

Ветер быстро разнес огонь на деревья и кусты. На территории большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, там взрываются баллоны с бытовой химией. Черный дым видно с разных районов Киева.

На данный момент пожарные тушат пламя. Ликвидация пожара затрудняется тем, что рядом нет воды. Специалистам приходится ездить и набирать ее в другом месте.

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По прогнозам спасателей, возгорание будут тушить до самого вечера из-за сложных условий. На место также прибыли правоохранители. Они будут выяснять причины и обстоятельства происшествия. Предварительно, в пожаре никто не пострадал.

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Новости Украины, Видео, Загорелась мусорная свалка, Залив реки Десенка, Киев, Пожар, Русановские сады.
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