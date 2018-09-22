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В Мариуполе на пешеходном переходе мальчика сбил автомобиль

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В Мариуполе на пешеходном переходе мальчика сбил автомобиль
17:22 Сегодня Телеграф
УНН
dn.npu.gov.ua

Новости Украины: В Мариуполе на нерегулируемом пешеходном переходе 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля.

В Мариуполе 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, где на него совершило наезд авто. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 сентября, около 18 часов на пешеходном переходе по проспекту Строителей.

"Установлено, что автомобиль "ВАЗ-21063" под управлением 34-летнего водителя совершил наезд на пешехода, который в это время переходил дорогу. В результате ДТП 8-летний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, пьяный водитель на Волыни сбил женщину с двумя детьми.

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Новости Украины, ДТП, Мариуполь, Нацполиция, Переход.
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