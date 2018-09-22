В Мариуполе на пешеходном переходе мальчика сбил автомобиль

В Мариуполе 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, где на него совершило наезд авто. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 сентября, около 18 часов на пешеходном переходе по проспекту Строителей.

"Установлено, что автомобиль "ВАЗ-21063" под управлением 34-летнего водителя совершил наезд на пешехода, который в это время переходил дорогу. В результате ДТП 8-летний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - отметили в пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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