Тройное ДТП возле Львова: Пострадало 4 человека, в том числе двое детей

Четверо человек, в том числе, двое детей, пострадали в тройном ДТП возле Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, аварии произошли на Винниковском мосту. 31-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген крафтер" не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом "Пежо эксперт", за рулем которого находился 29-летний житель Тернополя.

От удара "Пежо" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 за рулем которого находился 48-летний житель райцентра Радехив Львовской области.

В больницу после аварии доставили 4 людей, из них – двое детей в возрасте 2 и 14 лет. В данное время диагнозы потерпевших уточняют медики.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.