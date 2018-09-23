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Тройное ДТП возле Львова: Пострадало 4 человека, в том числе двое детей

Место происшествия
00:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В тройном ДТП возле Львова пострадали 4 человек.

Четверо человек, в том числе, двое детей, пострадали в тройном ДТП возле Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, аварии произошли на Винниковском мосту. 31-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген крафтер" не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом "Пежо эксперт", за рулем которого находился 29-летний житель Тернополя.

От удара "Пежо" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 за рулем которого находился 48-летний житель райцентра Радехив Львовской области.

В больницу после аварии доставили 4 людей, из них – двое детей в возрасте 2 и 14 лет. В данное время диагнозы потерпевших уточняют медики.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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Новости Украины, ДТП, Львов, Львовская область, Полиция.
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