Сутки на Донбассе: Боевики 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

За минувшие сутки боевики 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом пять раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров боевиками был совершен на Мариупольском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово НВФ применили вооружение боевых машин пехоты.

По данным украинской разведки в течение суток 7 боевиков получили ранения.

"С начала суток враг с минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумел, Майорска и Гнутово. Два обстрела - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе.

Как сообщалось ранее, совместная резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбассе уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами и включает в себя три компонента. Проект резолюции о миротворческой миссии ООН включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.