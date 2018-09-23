Нападение на активиста в Одессе: подробности состояния пострадавшего

Правоохранители устанавливает обстоятельства нападения на одесского общественного активиста Олега Михайлика как покушение на убийство, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

"Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лиц злоумышленников. Событие квалифицированно как покушение на убийство", – сказано в сообщении на сайте ведомства в ночь на воскресенье.

В информации также отмечается, что следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции работает на месте происшествия во главе с руководством ГУНП.

Как сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, пострадавший сам обратился за помощью к сотрудникам полиции.

"У него ранение плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении", – цитирует Р.Форостяка "Думская".

Врач Еврейской больницы заявили, что сердце О.Михайлика в результате обстрела не задето.

"Около литра крови (было) в плевральной полости. Сердце не задело. Но пуля там есть. Пациент выводится из состояния шока, когда его состояние будет стабильным, будем смотреть, как ее доставать", - отметил врач.

Как сообщалось, в субботу вечером неизвестными было совершено нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" О.Михайлика. Пострадавший был госпитализирован. Пострадавший неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.