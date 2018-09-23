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Украинская сторона СЦКК назвала количество единиц неотведенной техники РФ

Донбасс
12:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Новости Украины: Украинская сторона СЦКК зафиксировала на Донбассе с нарушением линий отвода танки, БМ-21 "Град", самоходные гаубицы, противотанковые минометы боевиков.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала на Донбассе с нарушением линий отвода 21 танк, шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также самоходные гаубицы, противотанковые орудия и минометы вооруженных формирований РФ. Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК: с нарушением линий отвода находятся 21 танк, 6 РСЗО БМ-21 "Град", 6 самоходных гаубиц, 15 противотанковых орудий, 21 миномет и 4 ББМ вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 22 сентября 2018 года, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в очередной раз зарегистрировано значительное количество танков и артиллерии вооруженных формирований Российской Федерации, отсутствующих в выделенных местах хранения:

- танки Т-64 (9 единиц);

- танки Т-72 (12 единиц);

- 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" (6 единиц);

- 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (6 единиц);

- 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" (15 единиц);

- 120-мм минометы (12 единиц);

- 82 мм-минометы (9 единиц);

- боевые бронированные машины (4 единицы).

"Боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях. Оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районах Верхньошироківське и Бетманове", - говорится в сообщении.

Сутки на Донбассе: Боевики 28 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Как сообщалось, боевики продолжают нарушать установленное с 29 августа "школьное" перемирие. Так, в течение 22 сентября 2018 года вооруженными формированиями РФ было совершено 28 обстрелов. В том числе четыре – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов.

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Новости Украины, Боевики, Вооружение, Донбасс, Нарушение, НВФ, Украинская сторона СЦКК.
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