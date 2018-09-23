Ночью в Житомире сгорело 4 автомобиля

В Житомире на автостоянке сгорело 4 машины, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН. Возгорание произошло сегодня около двух часов ночи, автомобили находились на стоянке.

"На месте происшествия установлено, что горят 4 автомобиля на автомобильной стоянке и угроза распространения огня на ковры, которые висели рядом. В 03:30 ликвидирован. В результате возгорания огнем повреждены четыре легковых автомобиля: Mazda 6, Volkswagen Transporter, Volkswagen LT35 и Opel Zafira. Спасателям удалось предотвратить увеличение площади пожара", - сообщают в ГСЧС. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.