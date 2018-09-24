Молоко и яблоки: молоковоз врезался в лежащую у обочины фуру

В Киевской области фура с молоком врезалась в перевозивший яблоки грузовик, который уже два дня лежит на дороге после ДТП.

Как сообщает "Информатор", авария произошла в воскресенье, 23 сентября, около 13.30, на 92-м километре трассы Киев - Харьков. Фура MAN с молоком врезалась в опрокинутый набок Volvo.

По словам водителя молоковоза, он ехал в сторону Киева, когда его начал обгонять легковой автомобиль. Грузовику пришлось сместиться вправо, и именно на этом промежутке дороги 21 сентября перевернулась фура Volvo с яблоками, водитель которой погиб в результате ДТП. Из-за плохой видимости и отсутствия знаков объезда, водитель MAN не заметил перевернутый грузовик и врезался в него. Из-за сильного удара машину занесло и она тоже перевернулась.

Фото: Сергей Бумер/kiev.informator.ua

В результате аварии водитель молоковоза получил травмы руки и головы. У тягача сильно повреждена кабина. От удара лопнула цистерна и на проезжую часть вылилось молоко.

Как сообщалось, 21 сентября на трассе Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками, перекрыв на какое-то время движение транспорта. В результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм яблок, образовав сплошной яблочный "ковер".