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Молоко и яблоки: молоковоз врезался в лежащую у обочины фуру

Молоковоз врезался в лежащую у обочины фуру
07:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Сергей Бумер/kiev.informator.ua

Новости Украины: В Киевской области молоковоз врезался в фуру с яблоками, пролежавшую два дня на дороге.

В Киевской области фура с молоком врезалась в перевозивший яблоки грузовик, который уже два дня лежит на дороге после ДТП.

Как сообщает "Информатор", авария произошла в воскресенье, 23 сентября, около 13.30, на 92-м километре трассы Киев - Харьков. Фура MAN с молоком врезалась в опрокинутый набок Volvo.

По словам водителя молоковоза, он ехал в сторону Киева, когда его начал обгонять легковой автомобиль. Грузовику пришлось сместиться вправо, и именно на этом промежутке дороги 21 сентября перевернулась фура Volvo с яблоками, водитель которой погиб в результате ДТП. Из-за плохой видимости и отсутствия знаков объезда, водитель MAN не заметил перевернутый грузовик и врезался в него. Из-за сильного удара машину занесло и она тоже перевернулась.

Фото: Сергей Бумер/kiev.informator.ua

В результате аварии водитель молоковоза получил травмы руки и головы. У тягача сильно повреждена кабина. От удара лопнула цистерна и на проезжую часть вылилось молоко.

Как сообщалось, 21 сентября на трассе Киев-Харьков перевернулась фура с яблоками, перекрыв на какое-то время движение транспорта. В результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм яблок, образовав сплошной яблочный "ковер".

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Новости Украины, Авария, ДТП, Киевская область, Происшествие.
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1 Комментарий
  • Василий 24.09.2018 08:27

    "перекрыв на какое-то время движение транспорта,,," И за 2 дня некому было убрать ту фуру с дороги? Интересно, 2 фуры посреди дороги и сегодня лежат? А с кого нибудь спросят за такую халатность?

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