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"Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта

На снимках можно увидеть разрушенный аэропорт
09:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com/andriy.shor

Новости Украины: В интернете показали свежие фото Донецкого аэропорта имени Прокофьева, где в 2014-2015 проходили жестокие бои.

В сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева. Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор.

"Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил снимки.

Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

Фото: facebook.com/andriy.shor

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21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Новости Украины, Аэропорт, Боевики, ВСУ, Донбасс, Донецкий аэропорт.
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