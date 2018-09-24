"Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта

В сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева. Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор.

"Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил снимки.

Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

Фото: facebook.com/andriy.shor

21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.