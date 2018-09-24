Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4525741-myi-vernemsya-v-seti-poyavilis-svezhie-foto-donetskogo-aeroporta.html
"Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости Украины: В интернете показали свежие фото Донецкого аэропорта имени Прокофьева, где в 2014-2015 проходили жестокие бои.
В сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева. Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор.
"Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил снимки.
Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".
Фото: facebook.com/andriy.shor
Обострение на Донбассе: противник все чаще применяет запрещенное вооружение
21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.
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