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Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе

Петр Порошенко
10:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Конституционный суд Украины (КСУ) заработал в полном составе - два новых судей приняли присягу.

Судебная ветвь власти в сжатые сроки обеспечивают имплементацию судебной реформы, включая окончательное формирование Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), констатирует президент Украины Петр Порошенко.

"Я хочу поблагодарить и Высшую квалификационную комиссию судей, и Высший совет правосудия за огромную работу, которую они ведут для того, чтобы обеспечить имплементацию судебной реформы в кратчайшие сроки, вместе с завершением формирования Антикоррупционного суда", - сказал президент на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины по случаю торжественной церемонии принятия присяги новоназначенными судьями КС Ириной Завгородней и Олегом Первомайским в понедельник.

Он отметил, что решения судей должны защищать права и свободы граждан Украины в соответствии с Конституцией и Конвенцией о защите прав и основоположных свобод.

"Каждому, кто обращается в суд, должно быть обеспечено право на справедливость. Именно в этом цель тех усилий, тех реформ, которые мы с вами вместе делаем, и задание Конституционного суда – вместе с Верховным судом обеспечить надлежащую защиту прав и соблюдение установленных Конституцией гарантий для украинских граждан. Это долгий, но верный, хотя и непростой путь", – подчеркнул П.Порошенко.

Президент отметил, что впервые после Революции Достоинства КС будет иметь возможность работать в полном составе.

"Я как президент в рамках проведенной конституционной реформы делал всё и буду делать всё возможное, чтобы обеспечить независимость судебной системы, независимость от политики", - заверил он.

Глава государства повторил, что Верховная Рада уже на следующей сессии закрепит в Конституции Украины европейский и евроатлантический путь страны.

Порошенко подписал ряд указов о переводе судей на работу

"Думаю, что сейчас, когда судьба законопроекта в ваших руках, и мы также сможем сделать всё возможное, чтобы в ближайшее время мы имели возможность рассмотреть в первом чтении в Верховной Раде эти конституционные изменения и на следующей сессии принять их в целом", - сказал П.Порошенко.

20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в КС президентский законопроект (№9037) о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, ВАКС, Конституционный Суд Украины, КСУ, Петр Порошенко.
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