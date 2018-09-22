Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд указов о переводе судей на работу на должностях на постоянной основе и путем командировки. Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте Главы государства.

В частности указом № 287/2018 судья Высшего административного суда Украины Валентин Мороз переведен на работу в должности судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Судьи Высшего хозяйственного суда Украины Светлана Владимиренко, Борис Грек, Алла Демидова, Алексей Евсиков, Татьяна Козырь, Геннадий Коробенко, Виталий Корсак, Геннадий Кравчук, Ольга Кролевец, Сергей Могила, Елена Поляк, Борис Поляков, Ольга Попикова и Ирина Ходаковская переведены на работу в должности судей Киевского апелляционного хозяйственного суда.

Судьи Инна Алеева и Лариса Иванова переведены на работу в должности судей хозяйственного суда города Киева.

Указом № 288/2018 Президент перевел судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Тамилу Писаную на работу в должности судьи апелляционного суда Киевской области, а Жанну Еленину и Галину Мостовую - на работу в должности судей апелляционного суда города Киева.

Указом № 289/2018 глава государства перевел судей Высшего административного суда Украины Елену Калашникову и Людмилу Черпицкую на работу в должности судей Киевского апелляционного административного суда.

Президент также подписал два указа о временном переводе судей. В частности указом № 290/2018 переведены путем командировки сроком до одного года семь судей.

Судья Ильичевского районного суда города Мариуполь Донецкой области Александр Мушкет переведен на работу в должности судьи Иваничевского районного суда Волынской области.

Судья Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области Вадим Томаш переведен на работу в должности судьи Бабушкинского районного суда города Днипра.

Судья Покровского районного суда Днепропетровской области Екатерина Лукинова переведена на работу в должности судьи Бабушкинского районного суда города Днипра.

Судья Свалявского районного суда Закарпатской области Елена Тхир переведена на работу в должности судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

Судья Черниговского районного суда Запорожской области Анна Проценко переведена на работу в должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожье.

Судья Марковского районного суда Луганской области Тарас Логвиненко переведен на работу в должности судьи Старобельского районного суда Луганской области.

Судья Новобугского районного суда Николаевской области Наталья Васильченко переведена на работу в должности судьи Ленинского районного суда города Николаева.

Этим же указом Глава государства перевел судью Кировского районного суда города Донецк Елену Борейко на работу в должности судьи Смелянского горрайонного суда Черкасской области до окончания срока, на который она была назначена судьей.

Указом № 291/2018 Президент перевел путем командировки сроком до одного года судью Головановского районного суда Кировоградской области Екатерину Шкамерду на работу в должности судьи Приморского районного суда города Одессы, а судью Виноградовского районного суда Закарпатской области Марьяну Бак - на работу в должности судьи Яворовского районного суда Львовской области путем командировки до окончания срока, на который она была назначена судьей.