Выбросы "Титана" в Крыму: в ГПСУ сообщили о состоянии своих сотрудников

Пятеро украинских пограничников, которые пожаловались на плохое самочувствие из-за химвыбросов в оккупированном Крыму и были госпитализированы, еще проходят лечение. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Было 5 пограничников, которые нуждались в медицинской помощи. После того, как они прошли обследование и лечение в нашем госпитале, - собственно, они еще завершают лечение, - они вернутся к исполнению своих служебных обязанностей", - сказал Слободян.

Как сообщалось, в городе Армянск в аннексированном Россией Крыму в ночь на 24 августа произошли выбросы неизвестного отравляющего вещества, что привело к резкому ухудшению здоровья местных жителей.

В Херсонской области также были зафиксированы факты химического загрязнения воздуха и почвы.

На 12-й день экологической катастрофы так называемая власть Крыма "прекратила" на две недели работу завода "Титан" в Армянске. Детей школьного возраста и дошкольников с матерями распорядились отправить в санатории.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере аннексированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выброс на заводе "Титан" в Армянске произошел из-за того, что в результате тренировок российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.

14 сентября так называемая глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что на севере оккупированного полуострова зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и серному ангидриду. Из-за выбросов на заводе "Титан", расположенном в оккупированном Крыму, 61 украинский пограничник обратился за помощью к врачам.