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Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света

На Львовщине разгулялась непогода
12:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Почти 180 населенных пунктов на Львовщине полностью обесточены из-за непогоды.

Сильные порывы ветра привели к полному обесточиванию 179 населенных пунктов и частичному – 60-ти – во Львовской области, сообщает пресс-служба ЧАО "Львовоблэнерго".

"Мощные порывы ветра сегодня ночью и утром вызвали повреждения и отключение электросетей на Львовщине. По состоянию на 10:00 24 сентября в результате непогоды обесточены 67 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 179 населенных пунктов полностью и 60 частично во всех районах области", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

Последствия стихии ликвидирует 61 аварийная бригада "Львовоблэнерго" в составе 258 работников, задействованы также 77 единиц техники. Кроме того, энергетики устраняют повреждения в низковольтных электросетях 0,4 кВ непосредственно в населенных пунктах разных районов.

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По прогнозам синоптиков, на Львовщине в понедельник ожидается усиление ветра до 19-24 м/с, местами порывы 25-29 м/с и сильные осадки: дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

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Новости Украины, Ветер, Дождь, Львовская область, Шторм.
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