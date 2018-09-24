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В Николаевской области умер младенец, которого нашли в коробке возле больницы

Ножка младенца
13:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Николаевской области умер новорожденный мальчик от сепсиса, которого оставили в коробке на территории акушерского отделения, на теле у ребенка были синяки.

Новорожденный мальчик, которого накануне нашли на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, умер. Эту информацию УНН подтвердил главный врач больницы Олег Чекрыжов.

"Он умер с пятницы на субботу", - отметил главврач.

По его словам, черепно-мозговой травмы у мальчика не было.

"У него были ссадины и сепсис новорожденного, который вызывает пузырчатку. Ребенок родился уже с сепсисом и от него умер", - сообщил Чекрыжов.

Напомним, в Николаевской области на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы нашли картонную коробку с новорожденным ребенком. На теле мальчика были ссадины, синяки и царапины. Полиция начала разыскивать мать мальчика.

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Все по теме:

Новости Украины, Акушерское отделение, Николаевская область, Первомайская городская больница, Подкинули в коробке, Сепсис новорожденного, Синяки, Ссадины, Умер младенец.
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