В Николаевской области умер младенец, которого нашли в коробке возле больницы

Новорожденный мальчик, которого накануне нашли на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, умер. Эту информацию УНН подтвердил главный врач больницы Олег Чекрыжов.

"Он умер с пятницы на субботу", - отметил главврач.

По его словам, черепно-мозговой травмы у мальчика не было.

"У него были ссадины и сепсис новорожденного, который вызывает пузырчатку. Ребенок родился уже с сепсисом и от него умер", - сообщил Чекрыжов.

Напомним, в Николаевской области на территории акушерского отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы нашли картонную коробку с новорожденным ребенком. На теле мальчика были ссадины, синяки и царапины. Полиция начала разыскивать мать мальчика.