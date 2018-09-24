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СБУ перехватила переговоры главарей "ДНР" после ликвидации Захарченко

Символ СБУ
15:06 Сегодня Телеграф
Фото: www.facebook.com/SecurSerUkraine

Новости Украины: Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось перехватить разговоры главарей ОРДО Дмитрия Трапезникова и Александра Казакова о распределении власти.

Служба безопасности Украины перехватила разговоры главарей ОРДО по согласованию с Кремлем распределения власти в псевдореспублике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"6 сентября 2018 года примерно в 18:30 официальный советник уже погибшего Александра Захарченко Александр Казаков позвонил Дмитрию Трапезникову, который в то время исполнял обязанности главы так называемой "ДНР". Как стало известно из разговора, они четко рассчитывают на решение "ситуации" Владиславом Сурковым, всем известным в ипостаси помощника президента РФ Путина и куратора временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", — отмечают в пресс-центре СБУ.

Во время общения кремлевские "марионетки" ожидают вердикт после соответствующего экстренного совещания в Москве по окончательному утверждению в РФ будущего главы "ДНР" и состава "Совета Министров ДНР".

"В тот же день около девяти вечера между (в то время исполняющего обязанности обязанности председателя фейковых "ДНР") Дмитрием Трапезниковым и Денисом Пушилиным, занимавшим пост главы "Народного Совета ДНР", состоялась еще одна показательная беседа. "Товарищи" согласовывали свои действия совместно с "руководителем МГБ ДНР" Павленко о скорейшей нейтрализации Казакова (советника Захарченко) посредством лишения его свободы. По их информации, Казаков в собственных целях планировал героизировать "образ бывшего главаря "ДНР" и обеспечить сохранение власти так называемой "группы Захарченко"", - разъяснили в СБУ.

В перехваченной беседе нынешний глава "ДНР" Пушилин, в частности, выражает личную заинтересованность в немедленной необходимости устранения от занимаемой должности террориста Тимофеева (по прозвищу "Ташкент") из-за его принудительного освобождения от должности "вице-премьера — министра доходов и сборов ДНР" по срочному распоряжению самого же Пушилина.

"Запись разговоров состоялся через неделю после смерти главаря террористической организации "ДНР" Захарченко. Он свидетельствует о полной зависимости так называемого "высшего руководства ДНР" от решений "куратора от Кремля" господина Суркова. Содержание переговоров указывает на существующий устойчивий конфликт между "вождями фейковых республик". Он доказывает намерения Пушилина и Трапезникова в любой способ избавиться от влиятельных конкурентов "из команды Захарченко", в частности Казакова и Тимофеева, ("Ташкент") и завершить "местный государственный переворот". Продолжение следует", — отметили в СБУ.

Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко (2014-2018) был убит около в 17:00 пятницы, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка из-за срабатывания взрывного устройства.

Убийство Захарченко: боевики ОРДО нашли "след Запада" и "высокие технологии" СБУ

В СБУ предположили, что Захарченко убили из-за внутренних криминальных разборок или его ликвидировали спецслужбы РФ. В "ДНР" заявили, что организацией убийства Захарченко занимались Силы спецопераций Вооруженных сил Украины. 7 сентября новым председателем "ДНР" назначили Дениса Пушилина.

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Новости Украины, Александр Казаков, Главари ОРДО, Дмитрий Трапезников, Перехват, Разговор, СБУ, Убийство Александра Захарченко.
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