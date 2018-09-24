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Полиция назвала 5 версий покушения на активиста Михайлика в Одессе

Место происшествия
16:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины: В полиции Одесской области сообщили, что следствие рассматривает 5 версий причин покушения на активиста Олега Михайлика, создана оперативная следственная группа

Следствие рассматривает пять версий покушения на активиста Олега Михайлика в Одессе, орудие преступления пока не установлено, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин.

"Часть 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины – "покушение на умышленное убийство". Первая версия связана с его общественной деятельностью, вторая версия связана с проблематикой по "Золотому берегу" (недостроенный ЖК "Золотой берег" – прим. ред), третья версия связана с проблематикой по "Успеху" (авторынок "Успех", против новых владельцев которого боролся активист – прим. ред), четвертая версия – личностные отношения, и пятая версия – неустановленными лицами из хулиганских побуждений", - сказал Д.Головин журналистам, сообщает МВД на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он сообщил, что создана оперативная следственная группа под процессуальным руководством областной прокуратуры, в которую вошли следователи убойного отдела главка, и оперативники Службы безопасности Украины.

По словам Д.Головина, оружие пока неизвестно – на месте происшествия гильзы не обнаружены. "Есть предположение, что это пистолет системы "Наган", потому что гильз не было обнаружено. Предварительно по калибру нам даст оценку экспертиза", - пояснил он.

Начальник одесского главка также сообщил, что пока никто не задержан. "Как только кто-то будет задержан, мы сразу это через нашу пресс-службу дадим в эфир", - добавил он.

Д.Головин также отметил, что оперативные сотрудники убойного отдела были на месте происшествия через 7 минут: собирали фактические данные, пытались установить место возможного преступника, а первыми на место приехали патрульные.

Как сообщалось, вечером 22 сентября неизвестные совершили нападение на одесского общественного активиста, главу городской организации партии "Сила людей" О.Михайлика. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован в Еврейскую больницу Одессы. 

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 и ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Следствие не называет основной версии преступления, рассматриваются все версии - от бытовой до тех, которые могут быть связаны с общественной деятельностью О.Михайлика. 24 сентября в посольстве США в Украине рассчитывают на быстрое и прозрачное расследование нападения на одесского активиста Олега Михайлика и других подобных случаев.

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Новости Украины, Версии покушения, Покушение на автивиста в Одессе, Покушение на Олега Михайлика в Одессе, Полиция, Расследование, Следство.
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