ФСБ сообщила о задержании "украинского шпиона" в Краснодарском крае

В Краснодарском крае российские силовики задержали и выдворили за пределы России "агента СБУ", якобы пытавшегося собирать сведения о расположенных в регионе военных объектах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Кубани.

"На территории Краснодарского края был раскрыт агент СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах, а также следил за передвижением военной техники и выяснял информацию о кадровом составе Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

ФСБ утверждает, что украинец прибыл на территорию России с целью дальнейшего трудоустройства и проживания. По информации российской спецслужбы, Стефаненко объявили официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и выдворили за пределы России.