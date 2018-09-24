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Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике

Надпись с призывом освободить Олега Сенцова
16:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.facebook.com/skorost.zvuka

Новости Украины: Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что украинский режиссер не верит в свое освобождение и находится в плохом состоянии.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не верит в свое освобождение и находится в плохом состоянии. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан в интервью "Медузе".

"Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", – это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится", – рассказала Каплан.

По словам сестры Сенцова, она сама уже ни на что не надеется и лишь делает, что может.

"На данный момент я себя чувствую в жутком тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше", – говорит Каплан.

Она отмечает, что регулярно общается с зарубежными политиками и проводит переговоры с первым вице-спикером Ириной Геращенко.

"Сама я тоже уже не представляю, кого еще на этой планете можно подключить к этой теме. Что уже только мы не перепробовали, что только не делали. Пока все это абсолютно безрезультатно", - говорит Каплан.

Она подчеркнула, что освобождением Сенцова занимается не только украинская сторона, но и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, немецкий канцлер Ангела Меркель, представители Канады.

"Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии

Как сообщалось, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно приговорен в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Все по теме:

Новости Украины, Голодовка, Незаконно удерживаемый в РФ, Олг Сенцов, Освобождение, Состояние здоровья.
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