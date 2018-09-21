"Не хватает информации": Сенцов написал письмо из колонии

Правозащитница из Челябинска Татьяна Щур получила письмо от незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, отосланное 17 сентября.

Об этом правозащитница написала в Facebook.

"17 сентября Олег Сенцов написал письмо. Сегодня мы его получили. Письмо из двух частей. Одна - для коллег с конкретными указаниями о постановке фильма по своей пьесе "Номера". Другая... О здоровье не пишет вообще. А о чем пишет? В основном о том, что ему очень не хватает конкретной информации. Не "ахов и охов, слез и соплей", которые он получает в 90% писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки", - пишет Щур.

По словам Сенцова, он находится в информационном вакууме: телевизор сломался, закончилась подписка на "Новую газету". Но он уточняет, что подписывать газету ему не надо, поскольку это должен делать лично он. И к тому же в ноябре будет подписка на первое полугодие 2019 года. Но он "так далеко не заглядывает".

Украинский политзаключенный также сообщает, что получает 10-15 писем в неделю. По его словам, это "в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного". Однако для Сенцова сейчас важнее информация, в том числе о реакции в мире на его голодовку.

"Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и резок. С собою я ещё более жесток, поверьте. Просто без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!" - резюмирует Сенцов.

Как сообщалось, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам заключения по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая этого года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что по процедуре осужденный сам должен инициировать решение вопроса о помиловании, однако Сенцов отказался.

10 сентября сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцов написал завещание в случае смерти.

С требованием немедленно освободить Сенцова выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что теперь согласно американскому законодательству документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

Всего в России и аннексованом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.