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Сильный ураган в Черновцах сорвал кусок штукатурки с многоэтажки

Ликвидация последствий стихии на Львовщине
17:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: http://www.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Черновцах сильный ветер сегодня, 24 сентября, сорвал утеплитель с новостройки, повалил бетонный столб и сорвал большой кусок штукатурки с дома.

Сильный ветер в Черновцах сорвал утеплитель с новостройки, повалил бетонный столб и сорвал большой кусок штукатурки с дома в центре города. Об этом черновчане пишут в соцсетях, публикуя соответствующие фото и видео.  В частности, видео, когда порывами ветра срывает утеплитель с многоэтажки опубликовали в группе Чернівці.online.

А директор культурно-художественного центра "Czernowitz Art Info Centre" Лидия Анциперова на своей странице в Facebook опубликовала фото, как в центре города с 4 этажа дома из-за порыва ветра оторвался большой кусок штукатурки.

"Только что из-за сильного порыва ветра с 4 этажа дома 13 по ул. Университетской отвалился большой кусок штукатурки. Хорошо, что люди и машины не пострадали", – написала женщина.

Кроме того, слушатель местного Радио 10 прислал фото поваленного ветром бетонного столба.

"В результате урагана на улице Небесной сотни упал бетонный столб, едва не задев припаркованную рядом машину. Об этом сообщил слушатель Радио 10 Тарас. К счастью, никто из прохожих не пострадал", – пишут в СМИ.

 Напомним, Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает, что в ночь с 25 на 26 сентября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3.

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Новости Украины, Большой кусок штукатурки с дома, Ветер, Непогода, Сильный ветер, Сорвал, Черновцы.
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