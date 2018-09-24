ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки

В ночь с 25 на 26 сентября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3 °", - говорится в штормовом предупреждении о СГЯ в Украине № 7/17.

Отметим, что стихийные гидрометеорологические явления (СГЯ) — это атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.

А тем временем в понедельник, 24 сентября, в Украине, кроме юго-востока, сильные дожди, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях 25-28 м/с. Впрочем, синоптики советуют украинцам готовить зонтики и теплые вещи, так как приближаются контрасты: сразу после дождей ударят заморозки.