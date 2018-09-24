День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом
Новости: Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Во Львовской области 180 населенных пунктов остались без света
Новости: Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого було сложнее боксировать
Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого було сложнее боксировать
Новости: "Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону
"Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону
X

ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки

Заморозки осенью
12:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев, что уже с 25 на 26 сентября в большинстве областей ожидаются заморозки.

В ночь с 25 на 26 сентября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3 °", - говорится в штормовом предупреждении о СГЯ в Украине № 7/17.

Отметим, что стихийные гидрометеорологические явления (СГЯ) — это атмосферные явления, которые при достижении определенных значений (или в случае их появления) по своей интенсивности, периоду возникновения, продолжительности и площади распространения могут нанести или нанесли значительный ущерб хозяйству страны и населению.

Когда потеплеет: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь

А тем временем в понедельник, 24 сентября, в Украине, кроме юго-востока, сильные дожди, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях 25-28 м/с. Впрочем, синоптики советуют украинцам готовить зонтики и теплые вещи, так как приближаются контрасты: сразу после дождей ударят заморозки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Дожди, Заморозки, Порывы ветра, Предупреждение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Луценко: Украину пробуют наводнить криминальными элементами из России Варфоломей: Украина имеет право на автокефалию Экспертиза МОН нашла в школьных учебниках дискриминационные вещи

Последние новости

Новым мэром Еревана может стать комик Марутян Санин жестко ответил на высказывания Гусева Итальянский специалист возглавит киевский клуб УПЛ
Сегодня читают
01 В Украину идут заморозки
02 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого було сложнее боксировать
05 Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
Новости сегодня
13:58 В Индонезии проснулся вулкан Кракатау, жителям рекомендуют покинуть район
13:57 Отцовская любовь: снимки о том, как дети отдыхают с папами (Фото)
13:55 Определен лучший наставник 9-го тура УПЛ
13:44 Генпрокуратура вызывает Жванию на допрос
13:42 Забавные морские жители, которые обладают волшебной харизмой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
КСУ заработал в полном составе
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе
В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь