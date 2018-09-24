Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4528202-v-karpatah-zafiksirovali-pervyiy-sneg.html
В Карпатах зафиксировали первый снег
Новости Украины: В Карпатских горах впервые в этом сезоне выпал снег, в этом году заснежило гору Пип Иван.
На горе Пип Иван в Карпатах 24 сентября выпал снег.
Об этом в Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 18:15 24.09.2018 на г. Пип Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/сек. Температура воздуха 0°С", – сообщается на странице поисково-спасательного поста.
Прогноз погоды на 25 сентября: пройдут умеренные дожди по всей Украине
Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди, во вторник ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а ночью 26 сентября - заморозки на поверхности почвы 0-5°.
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