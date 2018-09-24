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В Карпатах зафиксировали первый снег

Пип Иван
22:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Карпатских горах впервые в этом сезоне выпал снег, в этом году заснежило гору Пип Иван.

На горе Пип Иван в Карпатах 24 сентября выпал снег.

Об этом в Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 18:15 24.09.2018 на г. Пип Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/сек. Температура воздуха 0°С", – сообщается на странице поисково-спасательного поста.

Прогноз погоды на 25 сентября: пройдут умеренные дожди по всей Украине

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди, во вторник ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а ночью 26 сентября - заморозки на поверхности почвы 0-5°.

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Новости Украины, Пип Иван, Погода, Погода в Украине, Снег.
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