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На Донбассе взорвался миномет Молот: есть раненые

Ранены трое военнослужащих
11:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: turchynov.com

Новости Украины: Трое украинских военных пострадали вследствие разрыва "Молота" в одной из в/ч в районе проведения ООС.

Трое украинских военнослужащих пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.

"Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", – сказал он агентству во вторник.

Говоря о состоянии пострадавших, А.Тригуб отметил, что все трое госпитализированы.

"Их состояние удовлетворительное", - добавил он.

Как сообщалось, 6 июля 2018 года ранним утром на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате трое военнослужащих погибли, девятеро получили ранения различной степени тяжести.

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Президент Украины Петр Порошенко распорядился приостановить использование минометов "Молот" в ходе учений на время проведения расследования.

В августе советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что проведенные уполномоченными инстанциями экспертизы сплава ствола миномета подтвердили его полное соответствие необходимым требованиям.

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Новости Украины, "Молот", Военные, Воинская часть, ВСУ, Донбасс, ООС.
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