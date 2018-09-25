На Донбассе взорвался миномет Молот: есть раненые
Новости Украины: Трое украинских военных пострадали вследствие разрыва "Молота" в одной из в/ч в районе проведения ООС.
Трое украинских военнослужащих пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.
"Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", – сказал он агентству во вторник.
Говоря о состоянии пострадавших, А.Тригуб отметил, что все трое госпитализированы.
"Их состояние удовлетворительное", - добавил он.
Как сообщалось, 6 июля 2018 года ранним утром на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате трое военнослужащих погибли, девятеро получили ранения различной степени тяжести.
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Президент Украины Петр Порошенко распорядился приостановить использование минометов "Молот" в ходе учений на время проведения расследования.
В августе советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что проведенные уполномоченными инстанциями экспертизы сплава ствола миномета подтвердили его полное соответствие необходимым требованиям.