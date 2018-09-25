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На Львовщине дерево убило мужчину

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Во Львове ветер крушит деревья и остановки
11:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Соцсети

Новости Украины: Во Львовской области упавшая ветка убила 65-летнего мужчину.

Упавшая ветка дерева смертельно травмировала 65-летного мужчину в г.Борислав Львовской области в понедельник, 24 сентября, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

24 сентября во Львовской области было объявлено штормовое предупреждение, зафиксировали ливни и шквальные порывы ветра.

Ливни и штормовой ветер: в Украине пропал свет в сотни населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий без электроснабжения остались 239 населенных пунктов. Подачу электричества всем населенным пунктам возобновили к 20.00 того же дня.

Как сообщает "Горячая линия города Львова", в результате порывов ветра уже повреждены остановки общественного транспорта на улице Луганской и в пригороде Рясне-1. А на улице Липинского на дорогу рухнуло дерево. Также поваленное дерево заметили на участке дороги с ул. Луганской в сторону Стрыйской, и на улице Ткацкой.

"24 сентября во Львове и области ожидается усиление ветра (юго-западный с переходом на северо-западный) 19 – 24 м/с, порывы 25 – 29 м/с. Местами сильные осадки – дождь, утром и днем в отдельных районах с мокрым снегом", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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Новости Украины, Ветер, Львов, Львовская область, Непогода, Погода, Шторм.
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