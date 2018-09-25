Ливни и штормовой ветер: в Украине пропал свет в сотни населенных пунктов

По состоянию на утро вторника из-за непогоды в Украине без электроснабжения остаются 205 населенных пунктов в семи областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 24 на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 7 областях, а именно Житомирская - 91 н.п., Киевская - 54 н.п., Волынская - 23 н.п., Ровенская - 21 н.п., Одесская - 12 н.п., Сумская - 2 н.п. и Кировоградская - 2 н.п. " – говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Тем временем в Карпатах выпал первый снег. Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на 7:20 утра сегодня там продолжает падать снег, а температура составляет 5 градусов мороза.