ДТП в Донецкой области, есть пострадавшие

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись сегодня утром в Донецкой области. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 9:00 утра на автодороге Знаменка-Луганск-Изварино. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции. Предварительно установлено, что автомобиль Toyota LandCruiser под управлением 39-летнего мужчины двигался с Покровска в направлении Днепропетровской области, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении", – говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель и 37-летняя пассажирка Toyota получили травмы. Их госпитализировали. Пострадавших из поврежденного автомобиля с помощью техники получали сотрудники ГСЧС. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами "Уголовного кодекса Украины", – отметили в ГУНП.