Штаб ООС: В ходе боевых действий на Донбассе ранены трое бойцов ВСУ

В течение дня вторника (с 7.00 до 18.00) боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применяли.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Зайцево, Пески, Гнутово и Лебединское", - говорится в сводке.