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Во Львове в автомобиле было обнаружено гранату

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19:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Полиция Львовской области

Новости Украины: Во вторник, 25 сентября, во Львове крымчанин нашел в своем автомобиле гранату.

Во Львове житель Крыма нашел в своем легковом автомобиле гранату. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

Так, сегодня, 25 сентября, около 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Трилевского мужчина нашел в собственном автомобиле предмет, похожий на гранату.

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"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в автомобиле "Форд Мондео", который принадлежит 44-летнему жителю АР Крым, разбитое правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на гранату Ф 1. Боеприпас правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование", – проинформировали в Нацполиции.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к происшествию, а также выясняют все обстоятельства. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до семи лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

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Новости Украины, Граната в автомобиле, Львовская область, Полиция, Украина.
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