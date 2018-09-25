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На Буковине у мужчины похитили паспорт, чтобы продать его квартиру

Продажа квартиры
20:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Черновцах у 45-летнего мужчины украли паспорт и продали его квартиру.

В суд направили обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в подделке документов, с помощью чего ему удалось завладеть квартирой черновчанина и продать ее. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.

"Черновицкая местная прокуратура утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего уроженца г. Сторожинец по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч3.ст. 357, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 УК Украины", – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, мужчина незаконно завладел квартирой 53-летнего черновчанина и продал ее третьим лицам. В частности, зная, что потерпевший ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками, злоумышленник с помощью неустановленных следствием лиц завладел его паспортом и подделал документы, с помощью которых нотариально показал доверенность на право распоряжаться квартирой и имеющимся в ней имуществом на общую сумму более 200 тысяч гривен. А потом от имени потерпевшего заключил с третьим лицом договор купли-продажи этого объекта недвижимости.

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"Своими незаконными действиями злоумышленник нанес материальный ущерб в крупных размерах потерпевшему и его 55-летней сестре, которая фактически была владелицей квартиры по договору дарения от 20.09.2006 года", – отметили в прокуратуре.

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Новости Украины, Буковина, Прокуратура Черновицкой области, Украина, Черновцы.
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