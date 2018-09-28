Разведка обнаружила на луганской трикотажной фабрике склад боеприпасов боевиков

Разведка выявила новую засекреченную базу с оружием и боеприпасами на территории "Л/ДНР".

Об этом в пятницу во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию от Главного управления разведки МОУ.

"Российская Федерация продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых российских баз и арсеналов. В частности, на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики противник скрыто обустроил одну из новых засекреченных баз для хранения оружия и боеприпасов", - заявил он.

Гуцуляк заметил, что 23 и 26 сентября на эту базу из населенного пункта Куйбышево Ростовской области РФ доставила большую партию стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения так называемых "подразделений территориальной обороны" в ходе проведения мобилизационных мероприятий.

"Кроме того, оружие и боеприпасы с указанной российской базы предназначены для передачи так называемым "казачьим подразделениям" и иррегулярным формированиям, преступным группировкам - в случае распространения боевых действий", - добавил официальный представитель МОУ.