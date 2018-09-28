Мэр Кличко торжественно открыл обновленный Сырецкий парк

Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленный Сырецкий парк в Шевченковском районе столицы.

"Сегодня мы открываем обновленный Сырецкий парк. Местные жители знают, что эта зона отдыха была в запущенном состоянии. Теперь она выглядит красиво, современно и люди довольны. В этом году мы запланировали обновить в столице 10 парков и скверов", - сказал Виталий Кличко.

Вскоре, отметил он, жители микрорайона "Троещина" также будут иметь свою современную зеленую зону отдыха вдоль проспекта Шухевича.

Площадь Сырецкого парка - 22 гектаров. Капитальный ремонт пока сделали на 4,5 гектарах. В парке вымостили дорожки плиткой-ФЭМ, установили 4 беседки, современное LED-освещения, новые скамейки, урны для мусора, обустроили новый газон и систему полива. Работает здесь пункт охраны и начали работы по монтажу системы видеонаблюдения. Будет в парке впоследствии и доступ к интернету.

Для быстрого и комфортного ориентирования в парке также установили навигационные указатели и информационные тумбы.

Для детей в Сырецком парке установили два игровых площадки с современным покрытием, песочницу. Одна из площадок - удобная для детей с инвалидностью.

Для активного отдыха взрослых в парке есть антивандальная спортивная площадка с тренажерами и мультифункциональная площадка для игры в волейбол и баскетбол, есть теннисные столы, отдельные шахматные зоны. В обновленной зоне отдыха появился домик садовника, и дополнительная общественная уборная, которая учитывает потребности мам с детьми и людей с инвалидностью. Планируется восстановить танцевальную площадку и обустроить поляну для медитаций.

Вдоль парка на улице Парково-Сырецкая оборудован тротуар, а также карманы для парковки авто, установлено современное LED-освещения.

Стоимость капитального ремонта парка - 31 млн гривен.

Всего, отметил Виталий Кличко, в этом году на обновление парков и скверов столичные власти выделили рекордную сумму - более 200 млн грн.

Также мэр Киева вручил сертификат на набор парковых шахмат детском шахматном клуба "Товарищ". В клубе сегодня занимается 270 учащихся. Среди воспитанников клуба - одна чемпионка Европы и 2 чемпионы Украины.

Напомним, только в этом году в столице после капремонта ко Дню города открыли первую очередь обновленного парка "Владимирская горка". Затем - парк "Отрадный" в Соломенском районе, первую очередь парке "Победа" в Днепровском районе. Сквер на Подоле возле кинотеатра "Октябрь" и вторую очередь парка "Наталка". Первую очередь парка "Муромец" и скульптуру Ильи Муромца.