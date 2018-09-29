Штаб ООС сообщил, что за сутки на Донбассе ранены 4 украинских военных

Боевики на Донбассе в течение суток 28 сентября 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

"Российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. … В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) на странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В информации говорится, что противник вел прицельный огонь по позициям ВСУ из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, зенитных установок, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре проинформировали, что боевики вечером нанесли артиллерийский удар по позициям украинских войск в районе Гнутово, дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз - позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского обстреливали из минометов 120-го калибра. Кроме этого по бойцам ВСУ близ Станицы Луганской, Крымского и Гнутово велся огонь из вооружения БМП, а военные у Крымского и Гнутово - подверглись обстрелам из ЗУ-23-2.

Вместе с тем, говорится в сводке, по данным украинской разведки, в течение минувших суток двое боевиков уничтожены и 7 - ранены.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новозвановка и Луганское", - добавили в штабе ООС.