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Штаб ООС сообщил, что за сутки на Донбассе ранены 4 украинских военных

Украинский военный в окопе
08:57 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

Новости Украины: В штабе ООС сообщили, что за пятницу, 28 сентября, незаконные вооруженные формирования 34 раза обстреляли украинские позиции, ранены четверо военных.

Боевики на Донбассе в течение суток 28 сентября 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

"Российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. … В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) на странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В информации говорится, что противник вел прицельный огонь по позициям ВСУ из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, зенитных установок, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре проинформировали, что боевики вечером нанесли артиллерийский удар по позициям украинских войск в районе Гнутово, дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз - позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского обстреливали из минометов 120-го калибра. Кроме этого по бойцам ВСУ близ Станицы Луганской, Крымского и Гнутово велся огонь из вооружения БМП, а военные у Крымского и Гнутово - подверглись обстрелам из ЗУ-23-2.

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Вместе с тем, говорится в сводке, по данным украинской разведки, в течение минувших суток двое боевиков уничтожены и 7 - ранены.

"С начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новозвановка и Луганское", - добавили в штабе ООС.

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Новости Украины, Боевики, Обстрелы, Ранены бойцы ВСУ, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС.
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