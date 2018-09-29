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В центре Киева перекрыли несколько улиц: карта

Смотрите фото (3)
Крещатик
10:02 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: fun.livejournal.com

Новости Украины: В субботу, 29 сентября, в Киеве будет перекрыто движение транспорта по ряду улицам столицы из-за проведения массовых мероприятий.

В субботу в Киеве перекрывают движение транспорта по нескольким улицам из-за проведения массовых мероприятий. Об этом информирует газета "Хрещатик".

Так, с 00:00 29 сентября (суббота) до 01:00 30 сентября (воскресенье) в рамках проведения массовых мероприятий перекрывается движение транспорта:

- по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого;

- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;

- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской.

В это же время будет ограничено движение в близлежащих кварталах:

- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00)

- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с 06:30 до 17:00).

Также с 11:30 до 17:00 29 сентября (суббота) будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади, а также Михайловская улица на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.

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Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа до Центрального железнодорожного вокзала железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".

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Новости Украины, Карта, Киев, Перекрыто движение, Проведение массовых мероприятий, Список улиц.
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