В центре Киева перекрыли несколько улиц: карта

В субботу в Киеве перекрывают движение транспорта по нескольким улицам из-за проведения массовых мероприятий. Об этом информирует газета "Хрещатик".

Так, с 00:00 29 сентября (суббота) до 01:00 30 сентября (воскресенье) в рамках проведения массовых мероприятий перекрывается движение транспорта:

- по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого;

- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;

- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской.

В это же время будет ограничено движение в близлежащих кварталах:

- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00)

- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с 06:30 до 17:00).

Также с 11:30 до 17:00 29 сентября (суббота) будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади, а также Михайловская улица на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.

Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа до Центрального железнодорожного вокзала железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".