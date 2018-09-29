В Одесской области родителей оштрафовали за драку их сына с одноклассником

Ивановский районный суд Одесской области привлек к административной ответственности родителей за то, что их несовершеннолетний сын избил одноклассника во время учебного процесса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

"Основанием для обращения в суд стала стычка между учениками старших классов, во время учебного процесса, в одной из школ района. В результате данного спора, один из несовершеннолетних получил легкие телесные повреждения. В связи с недостижением виновным лицом возраста уголовной ответственности, уголовное производство было закрыто, а его родителей привлечено к административной ответственности в виде штрафа", — рассказали в суде.

При рассмотрении дела, как отмечается, были установлены обстоятельства, которые позволили судьи удовлетворить иск частично и взыскать в пользу истца материальный и моральный ущерб с родителей школьников, за неправомерные действия их несовершеннолетнего сына.