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В Одесской области родителей оштрафовали за драку их сына с одноклассником

Мальчик
11:34 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Одесской области суд оштрафовал родителей несовершеннолетнего сына, который избил одноклассника во время учебного процесса.

Ивановский районный суд Одесской области привлек к административной ответственности родителей за то, что их несовершеннолетний сын избил одноклассника во время учебного процесса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

"Основанием для обращения в суд стала стычка между учениками старших классов, во время учебного процесса, в одной из школ района. В результате данного спора, один из несовершеннолетних получил легкие телесные повреждения. В связи с недостижением виновным лицом возраста уголовной ответственности, уголовное производство было закрыто, а его родителей привлечено к административной ответственности в виде штрафа", — рассказали в суде.

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При рассмотрении дела, как отмечается, были установлены обстоятельства, которые позволили судьи удовлетворить иск частично и взыскать в пользу истца материальный и моральный ущерб с родителей школьников, за неправомерные действия их несовершеннолетнего сына.

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Новости Украины, Административная ответственность, Одесская область, Родители, сын избил одноклассника, Штраф.
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