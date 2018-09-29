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Убийство Захарченко: появилось фото главаря "ДНР" за секунды до гибели

Кафе после взрыва
12:58 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото, сделанные с камер видеонаблюдения с главарем "ДНР" Александром Захарченко за считанные секунды до его смерти.

В сеть слили кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали главаря "ДНР" Александр Захарченко за секунды до его гибели. Соответствующие фото опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно. "Ташкент" это доказал на собственном примере. Закер - вперед!" – гласит подпись к фото.

На обнародованных кадрах видно, как Захарченко с сопровождением входил в кафе "Сепар", за ним следовал личный телохранитель – Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва.

Следовавший за главарем боевиков "ДНР" самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент" остановился (на фото слева), пропустив вперед женщину, которая является руководителем молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Натальей Волковой. Она получила тяжелейшие ранения в результате взрыва, но выжила. Также ранения получили еще десять человек, в основном персонал кафе.

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Стоит отметить, что таймер зафиксировал дату и время - 31 августа 17:28, буквально за несколько секунд до взрыва. Тимофеев спустя несколько дней пришел на похороны Захарченко, а Волкова до сих пор находится в больнице.

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Новости Украины, Взрыв в кафе, Главарь ДНР, Убийство Александра Захарченко.
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