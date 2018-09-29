В Николаевской области перекрыли трассу М-14

Возле села Весняне Николаевской области около 200 человек перекрыли автодорогу "М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" и требуют перераспределить бюджетные средства местного тубдиспансера, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Николаевской области.

"29 сентября в рамках с.Весняне около 200 человек перекрыли автомобильное движение по автодороге М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск", пересекая дорогу по пешеходному переходу", — говорится в сообщении. В отделе коммуникаций рассказали, что протестующие требуют, чтобы к ним приехало руководство Николаевского областного совета "для решения вопроса перераспределения бюджетных средств местного тубдиспансера".