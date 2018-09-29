Около 3000 домов на Закарпатье остались без газа

В результате повреждения газопровода среднего давления в селе Дубровка Ужгородского района три тысячи домов на Закарпатье остались без газа.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на "Закарпатгаз", инцидент произошел в пятницу вечером, 28 сентября. В результате несанкционированных земляных работ работниками сельскохозяйственного общества был поврежден газопровод среднего давления. "В результате аварии без газоснабжения остаются жители 2978 домохозяйств в селах Дубровка, Ляховцы, Худлево, Андреевка, Гайдош, Кибляры, Пацканево, Ирлява, Чабановка, Вовкове, Чертеж, Линце, Анталовцы, Среднее, Верхнее Солотвино и пгт Среднее", - говорится в сообщении.