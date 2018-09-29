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Около 3000 домов на Закарпатье остались без газа

Газ
15:09 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Ужгородском районе при земляных работах был поврежден газопровод, в результате чего около 3000 домов остались без газоснабжения.

В результате повреждения газопровода среднего давления в селе Дубровка Ужгородского района три тысячи домов на Закарпатье остались без газа.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на "Закарпатгаз", инцидент произошел в пятницу вечером, 28 сентября. В результате несанкционированных земляных работ работниками сельскохозяйственного общества был поврежден газопровод среднего давления. "В результате аварии без газоснабжения остаются жители 2978 домохозяйств в селах Дубровка, Ляховцы, Худлево, Андреевка, Гайдош, Кибляры, Пацканево, Ирлява, Чабановка, Вовкове, Чертеж, Линце, Анталовцы, Среднее, Верхнее Солотвино и пгт Среднее", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Авария, Газопровод, Закарпатье, Ремонт, Ужгород.
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