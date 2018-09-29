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Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Одессе

Место нападения
15:54 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Момент ограбления инкассаторской машины в Одессе зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе, произошедшего накануне. На видео, опубликованном на Youtube-канале "Новости 7", видно, как к месту инцидента подъезжает машина с инкассаторами, они выходят из машины. В это время из автомобиля, стоявшего рядом, выбегают четверо человек, двое из которых нападают на инкассатора и отбирают у него деньги.

В Одессе неизвестные обстреляли инкассаторскую машину и похитили более 3 млн грн

Вечером 28 сентября в центре Одессы, на улице Софиевской, злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, похитив более 3 млн грн. По данным полиции, нападение совершено на сотрудников частной компании, которые проводили инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба сотрудника (один - в пятку, второй - в бедро).

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Новости Украины, Грабители, Инкассаторы, Камеры, Нападение, Одесса.
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