На съезде Компартии в оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате взрыва в субботу днем в Донецке. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на "депутата "Народного совета" "ДНР" Владислава Бердичевского.

"Взрыв произошел на съезде Компартии "ДНР". Три человека пострадали, когда выходили из здания", - сказал он.

По предварительным данным, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.

Одним из пострадавших является кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакмиязов.

"Взрыв произошел, когда делегаты начали выходить. Заседание уже закончилось. Рванувший взрывпакет стоял в углу в коридорном помещении", - говорится в сообщении.

Возле места происшествия находятся пожарные.

Как сообщалось ранее, в сети появились фото главаря "ДНР" Александр Захарченко за секунды до его гибели. На обнародованных кадрах видно, как Захарченко с сопровождением входил в кафе "Сепар", за ним следовал личный телохранитель – Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва.