На съезде Компартии в оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие
Новости Украины: В оккупированном Донецке в здании где проходил съезд местной Компартии прогремел взрыв, пострадал кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакмиязов.
Три человека пострадали в результате взрыва в субботу днем в Донецке. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на "депутата "Народного совета" "ДНР" Владислава Бердичевского.
"Взрыв произошел на съезде Компартии "ДНР". Три человека пострадали, когда выходили из здания", - сказал он.
По предварительным данным, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарная и Бакинских Комиссаров.
Одним из пострадавших является кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакмиязов.
"Взрыв произошел, когда делегаты начали выходить. Заседание уже закончилось. Рванувший взрывпакет стоял в углу в коридорном помещении", - говорится в сообщении.
Возле места происшествия находятся пожарные.
Как сообщалось ранее, в сети появились фото главаря "ДНР" Александр Захарченко за секунды до его гибели. На обнародованных кадрах видно, как Захарченко с сопровождением входил в кафе "Сепар", за ним следовал личный телохранитель – Владислав Доценко. Именно они и стали двумя жертвами взрыва.