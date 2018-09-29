ДТП на Черкащине: погиб человек

"Запорожец" и "Жигули" столкнулись сегодня возле села Благодатное Золотоношского района Черкасской области. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и двое пострадали. Помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"Возле села Благодатное во время лобового столкновения автомобилей "ВАЗ" и "ЗАЗ" пострадали три человека. Спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, провели деблокирование из разбитых машин двух травмированных. Еще один человек от полученных в результате ДТП травм погиб на месте", - сообщил К. Проценко.