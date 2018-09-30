ГФС изъяла незаконно добытый на Луганщине уголь на сумму более 5 млн гривень
Новости Украины: ГФС изъяла 1,8 тыс. тонн угля, незаконно добытых на Луганщине.
Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, который входит в состав Объединенных сил, передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 1,8тыс тонн угля, сообщил пресс-центр ООС.
Отмечается, что его изъяли по решению следственного судьи Старобельского районного суда Луганской области в рамках уголовного производства, начатого "по факту незаконной добычи неустановленными лицами полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Мирнодолинского поселкового совета Попаснянского района и Лисичанского городского совета Луганской области".
Изъятое оценено на сумму более пяти млн.грн.
Досудебное следствие продолжается.