ГФС изъяла незаконно добытый на Луганщине уголь на сумму более 5 млн гривень

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, который входит в состав Объединенных сил, передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 1,8тыс тонн угля, сообщил пресс-центр ООС.

Отмечается, что его изъяли по решению следственного судьи Старобельского районного суда Луганской области в рамках уголовного производства, начатого "по факту незаконной добычи неустановленными лицами полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Мирнодолинского поселкового совета Попаснянского района и Лисичанского городского совета Луганской области".

Изъятое оценено на сумму более пяти млн.грн.

Досудебное следствие продолжается.