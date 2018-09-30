Жителям Киева готовят фест с бесплатными спектаклями
Новости Украины: В Киеве начиная с 4 октября состоится 6-й международный театральный фестиваль JoyFest с бесплатным посещением спектаклей.
Программа фестиваля опубликована на сайте организаторов.
"В Киеве, начиная с 4 октября, в течение четырех дней в Grand hall отеля "Крещатик" пройдет 6 международный театральный фестиваль "JoyFest", - говорится в сообщении.
В общем, зрителям предлагают около 20 конкурсных и внеконкурсных спектаклей театральных коллективов Украины, Венгрии, Словакии, Италии. Также в рамках фестиваля можно посетить мастер-классы актерского мастерства для детей и взрослых на украинском и английском языке, лекцию от национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине.
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Вход на фестиваль бесплатный и без предварительной регистрации.
Напомним, театральный фестиваль "JoyFest" получил грантовую поддержку Украинского культурного фонда.