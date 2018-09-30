Жителям Киева готовят фест с бесплатными спектаклями

Программа фестиваля опубликована на сайте организаторов.

"В Киеве, начиная с 4 октября, в течение четырех дней в Grand hall отеля "Крещатик" пройдет 6 международный театральный фестиваль "JoyFest", - говорится в сообщении.

В общем, зрителям предлагают около 20 конкурсных и внеконкурсных спектаклей театральных коллективов Украины, Венгрии, Словакии, Италии. Также в рамках фестиваля можно посетить мастер-классы актерского мастерства для детей и взрослых на украинском и английском языке, лекцию от национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине.

Вход на фестиваль бесплатный и без предварительной регистрации.

Напомним, театральный фестиваль "JoyFest" получил грантовую поддержку Украинского культурного фонда.