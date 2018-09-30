На Донбассе отрыли Центр безопасности граждан

Министр внутренних дел Арсен Аваков открыл Центр безопасности граждан в пгт. Талаковка Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В центре одновременно будут работать подразделения полиции, пожарно-спасательная служба и медики. Центр будет обслуживать часть Волновахского, Кальмиуского, Ильичевского районов Донецкой области. В частности, это село Чермалык с населением 1950 человек, село Павлополь с населением 800 человек, пгт. Сартана с населением 11 000 человек и пгт. Талаковка с населением 4500 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, создание Центра безопасности предусмотрено реформой децентрализации. Это совсем новое качество услуги, которую предоставляет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, на уровне общины. Это способность общины полноценно обезопасить жизнь своих жителей. Это комплексный подход - в каждом таком центре будет размещено пожарное депо, кабинет участкового офицера полиции, по необходимости фельдшерско-акушерские пункты.

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