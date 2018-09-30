Ситуация в пунктах пропуска утром 30 сентября: В очереди 220 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе по состоянию на утро воскресенья на въезд и выезд ожидали 220 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Держприкдонслужби.

"В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 0/70; "Марьинка" – 0/60; "Новотроицкое" – 20/30; "Гнутово" – 20/20", - говорится в сообщении.

Всего вчера через КПВВ проследовали 37 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" – 8370 человек и 1125 транспортных средств;

"Марьинка" – 8855 человек и 1635 транспортных средств;

"Новотроицкое" – 7315 человек и 1440 транспортных средств;

"Гнутово" – 3285 человек и 845 транспортных средств;

"Станица Луганская" – 9195 человек.