В Одесской области из речки вытащили автомобиль с погибшим водителем
Новости Украины: На территорию рыбацкого хозяйства возле села Маяки водолазы-спасатели, вытащили из воды автомобиль с погибшим мужчиной.
В Одесской области спасатели достали из реки автомобиль с погибшим водителем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Как рассказали спасатели, 29 сентября, 1:00 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции о том, что примерно в 23:50 в реку Днестр упал легковой автомобиль с водителем и он находится на значительной глубине.
"К месту вызова, на территорию рыбацкого хозяйства за пределами с. Маяки Беляевского района было направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию, водолазы провели обследование места происшествия и в 10:00 автомобиль с погибшим мужем был удален из воды на берег", - рассказали в ГСЧС.
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Как стало известно, трагическое событие произошло во время отдыха людей на рыбалке. Правоохранительными органами ведутся следственные действия.
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