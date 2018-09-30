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В Одесской области из речки вытащили автомобиль с погибшим водителем

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Водолазы-спасатели
10:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: На территорию рыбацкого хозяйства возле села Маяки водолазы-спасатели, вытащили из воды автомобиль с погибшим мужчиной.

В Одесской области спасатели достали из реки автомобиль с погибшим водителем. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Как рассказали спасатели, 29 сентября, 1:00 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного полиции о том, что примерно в 23:50 в реку Днестр упал легковой автомобиль с водителем и он находится на значительной глубине.

"К месту вызова, на территорию рыбацкого хозяйства за пределами с. Маяки Беляевского района было направлено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию, водолазы провели обследование места происшествия и в 10:00 автомобиль с погибшим мужем был удален из воды на берег", - рассказали в ГСЧС. 

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Как стало известно, трагическое событие произошло во время отдыха людей на рыбалке. Правоохранительными органами ведутся следственные действия.

Напомним, На полевой дороге возле с.Свердликoве (Кировоградская обл.) трактор съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб

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Новости Украины, ГСЧС, Одесская область, Украина, Утонувший автомобиль.
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