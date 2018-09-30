В московском метро погиб украинец

Отмечается, что был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом: "поездная травма, несовместимая с жизнью".

Мужчина погиб под колесами поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, передает агентство городских новостей "Москва" . Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", — сказал Мышляев.

Отмечается, что был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом: "поездная травма, несовместимая с жизнью".

Напомним, Министерство обороны Канады издало приказ, который официально разрешает военнослужащим носить бороды.