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В московском метро погиб украинец

Московское метро
07:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев заявил, что на одной из станций московского метро погиб гражданин Украины.

Отмечается, что был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом: "поездная травма, несовместимая с жизнью".

Мужчина погиб под колесами поезда на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, передает агентство городских новостей "Москва" . Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", — сказал Мышляев. 

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Отмечается, что был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом: "поездная травма, несовместимая с жизнью".

Напомним, Министерство обороны Канады издало приказ, который официально разрешает военнослужащим носить бороды.

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Алексей Мышляев, Метро в Москве, Москва, Смерть украинца.
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