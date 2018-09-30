В Харькове произошло ДТП, погибла женщина-пешеход
Новости Украины: Вчера, 29 сентября, в Харькове на одной из улиц произошло ДТП, в результате смертельно травмировано женщину.
В Харькове в результате аварии погибла женщина-пешеход, водитель с места ДТП скрылся. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22:50 возле супермаркета "АТБ" по улице Ахсарова.
"Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП", - сообщили в полиции.
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Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.