В Харькове произошло ДТП, погибла женщина-пешеход

В Харькове в результате аварии погибла женщина-пешеход, водитель с места ДТП скрылся. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября около 22:50 возле супермаркета "АТБ" по улице Ахсарова.

"Предварительно установлено, что неустановленный автомобиль смертельно травмировал женщину в возрасте около 40-45 лет. Водитель авто с места ДТП скрылся. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают человека, причастного к ДТП", - сообщили в полиции.

Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.