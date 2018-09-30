В Киеве злоумышленник, угрожая ножом заставил снять с банковской карточки деньги

В Печерском районе Киева злоумышленник угрожая ножом отобрал у мужчины личные вещи, однако за несколько минут неподалеку от места совершения преступления правонарушителя задержали. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, в дежурную часть Печерского управления полиции обратился местный житель и сообщил о том, что на улице Ивана Кудри неизвестный отобрал у него телефон и деньги.

"Заявитель предоставил приметы и рассказал, что к нему подошел неизвестный и начал разговор. Впоследствии он достал из кармана нож и приказал отдать деньги и мобильный телефон. Поскольку наличных у потерпевшего не было, незнакомец приказал снять деньги с банковской карточки. После того, как нападающий получил 4000 гривен и телефон, он ударил потерпевшего и скрылся", - рассказали правоохранители.

В пресс-службе добавили, что после полученной ориентировки работники полиции полка особого назначения № 2 начали поиски. Через несколько минут правоохранители задержали человека, похожего по описанию. Злоумышленником оказался 25-летний местный житель.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли вещи, которые узнал пострадавший. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.